Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года

Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения к ограничительным мерам по коронавирусу, которые вводились весной этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в некоторых странах снова вводят жесткие ограничения, в то время как в России «ситуация получше».

При этом глава государства отметил, что не стоит расслабляться, так как положение может кардинально измениться.

«Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — добавил Путин.

В России на данный момент зафиксировано 1 128 836 случаев коронавируса, выздоровели 929 829 пациентов, скончались 19 948.

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