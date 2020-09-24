Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года
Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения к ограничительным мерам по коронавирусу, которые вводились весной этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в некоторых странах снова вводят жесткие ограничения, в то время как в России «ситуация получше».
При этом глава государства отметил, что не стоит расслабляться, так как положение может кардинально измениться.
«Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — добавил Путин.
В России на данный момент зафиксировано 1 128 836 случаев коронавируса, выздоровели 929 829 пациентов, скончались 19 948.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Холод и влажность: когда коронавирус станет еще опаснее
— В Кузбассе из-за коронавируса закрыли школы, детсад и колледж