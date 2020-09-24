Глава Минэкономики ФРГ отправился на карантин

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отправился на домашний карантин после того, как у сотрудника одного из министерств Евросоюза был выявлен коронавирус нового типа. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня во второй половине дня я узнал, что сопровождающий одного из министров ЕС, присутствовавший на совете министров торговли ЕС в Берлине, сдал положительный тест на коронавирус», — написал Альтмайер.

Глава Минэкономики отметил, что в качестве меры предосторожности он ушел на домашний карантин. При этом его результат теста на COVID-19 оказался положительным, добавил Альтмайер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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