В Киеве в СИЗО началась эпидемия

В Лукьяновском СИЗО Киева началась эпидемия инфекционного заболевания. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

По словам парламентария, подписчик из числа заключенных прислал ему в бот обратной связи сообщение о вспышке заболевания. Арестант заявил, что инфекция распространилась в корпусе «Столыпин», который является одним из самых старых корпусов Лукьяновского СИЗО.

«Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк. У одного из заключенных… уже выявлена пневмония», — написал политик.

Также в этом сообщении говорится, что заболевшие не получают медицинскую помощь. Камеры переполнены, они фактически не отапливаются. В СИЗО часто отключается электричество. У заключенных забрали сухое горючее, которое они закупили сами. Теперь они не могут даже вскипятить воду, отмечается в сообщении.

До этого председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала, что каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам.

Ранее украинцу дали три года тюрьмы за слова о русских освободителях.