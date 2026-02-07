Украинского военного ошибочно признали погибшим по ДНК-тесту

«Похороненный» на основе ДНК-теста украинский военнослужащий вернулся домой после обмена пленными между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области украинского бойца Назара Далецкого из Львовской области. Тем не мене боец вернулся домой к родственникам «целый и невредимый», рассказал собеседник агентства.

Мужчина находился в российском плену с 2022 года, сотрудник главного управления разведки минобороны Украины вычеркивал его из списков для обмена.

5 февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года.

Врач рассказал, что у одного бойца при диагностике было выявлено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки, в связи с чем его экстренно прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

Состояние остальных российских военнослужащих расценивается как тяжелое, но стабильное после оказания полного комплекса лечебно-диагностических мероприятий. У них были выявлены множественные инородные тела в различных частях тела. Один из них перенес острое нарушение мозгового кровообращения, поделился медик.

Ранее белорусские врачи оказали помощь вернувшимся из плена российским военным.