Эксперт назвал причину гибели солдат в районе Купянска

Эксперт Рожин: солдаты ВСУ умирают от обморожения на Купянском направлении
Kuba Stezycki/Reuters

Украинские военные на Купянском направлении не могут эвакуироваться из-за высокой активности российских беспилотников и гибнут от обморожения. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Относительно сообщений о случаях гибели от обморожений следует отметить, что подобная информация действительно поступает. Это не носит массовый характер, но такие случаи фиксировались на Купянском направлении, преимущественно на тех участках, где противнику не удалось эвакуировать личный состав из-за господства российских дронов», — сказал он.

В декабре от российских силовых структур поступала информация, что украинских военных, погибших от переохлаждения, находили в районе Лимана в Харьковской области. Их обнаружили бойцы группировки «Север», которые осматривали населенный пункт Лиман, оставленный противником.

До этого капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ кинули «все возможные и невозможные силы» на Купянское направление, где идут ожесточенные бои. На остальные направления украинским военным не хватает сил, в том числе на Константиновку.

О взятии Купянска стало известно 16 декабря. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров доложил, что находится на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

12 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы посетил Купянское направление, которое, по его словам, является одним из самых сложных участков фронта для украинской армии. Опубликованные украинским президентом кадры сняты на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска. Позже бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что видеоролик с президентом Украины, вероятно, является либо заблаговременно отснятым материалом, либо результатом дипфейк-технологий.

Ранее на Купянском направлении группировка «Запад» уничтожила пикап и два робота ВСУ.
 
