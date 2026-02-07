Размер шрифта
В Севастополе запретили концерт Ивана Золо

Развожаев запретил концерт блогера Ивана Золо в Севастополе ради безопасности детей
Иван Золочевский/VK

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил проведение концерта блогера Ивана Золо в городе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности», — объяснил он.

Развожаев обратил внимание на важность «духовных и нравственных ориентиров» в воспитании молодежи и уличил исполнителя в пропаганде деградации. Безопасность, продолжил он, для властей города важнее шоу.

«Тем более — безопасность наших детей, а организаторы решили, что они могут устраивать такую вечеринку-концерт для подростков с 14 лет», — уточнил он.

По мнению губернатора, возрастная маркировка на афишах указана с нарушением.

Он также напомнил, что в Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности, и в соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с Департаментом общественной безопасности. Этого в случае с концертом Ивана Золо, подчеркнул Развожаев, сделано не было.

В 2025 году в Сочи полицейские задержали 20 человек, которые нарушили общественный порядок после отмены концерта Ивана Золо.

Ранее звезда Prodigy рассказал о планах переехать в Россию.
 
