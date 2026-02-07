Размер шрифта
На Украине ожидаются тяжелые дни для энергетики страны

Игнатьев: тяжелая ситуация в энергетике на Украине продлится несколько дней
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ, расположенной во Львовской области, привел к проблемам с электроснабжением в ряде регионов. Такая ситуация в энергетике страны продлится ближайшие четыре дня, заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, передает «Страна.ua».

«На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать помощь до 200 МВт от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», — заявил Игнатьев.

По его словам, эта подстанция питает энергией западные регионы Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

Кроме того, данная электроподстанция занимается приемом импорта энергии и экстренной аварийно-диспетчерской помощи из Евросоюза.

До этого первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января оказался самым тяжелым днем для энергетической системы страны после масштабного блэкаута в ноябре 2022 года. Для предотвращения полного коллапса и сохранения работы энергосети «Укрэнерго» пришлось ввести специальные графики аварийных отключений электроэнергии.

Ранее на Украине снизили мощность блоков АЭС.
 
