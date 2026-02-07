Размер шрифта
Кадыров показал кадры боев в ДНР

Кадыров показал кадры ликвидации военнослужащих ВСУ в Константиновке

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики.

По его словам, там операцию выполнял личный состав 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Минобороны РФ.

Передвижение украинских военных было зафиксировано в ходе аэроразведки.

«Враг пытался действовать незаметно. Не получилось. В итоге к ликвидации противника подключились расчеты FPV-дронов», — написал Кадыров.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по Молочарскому водохранилищу, расположенному в двух километров от Константиновки. На дамбу сбросили бомбу ФАБ-3000. В результате около 3000 солдат ВСУ оказались отрезаны в Константиновке.

6 февраля Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры, на которых запечатлен удар ВС РФ по одному из логистических путей ВСУ в районе Константиновки. В подписи к видео уточнялось, что российские военные с помощью ФАБ-3000 поразили дамбу.

Ранее российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями.
 
