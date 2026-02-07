Размер шрифта
Общество

В Челябинске подросток угрожал ножом 15-летнему школьнику

СК России: суд в Челябинске арестовал подростка за нападение на школьника
Челябинский Следком

Подростка из Челябинска арестовали по обвинению в нападении на 15-летнего мальчика и угрозах ему ножом. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 29 января в сквере в микрорайоне Чурилово. Группа несовершеннолетних нанесла телесные повреждения школьнику, при этом один из нападавших угрожал мальчику ножом.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники СК осуществили комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, и задержали подозреваемого.

«По ходатайству следствия <...> в отношении 16-летнего обвиняемого в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что подросток будет находиться в СИЗО до 6 апреля текущего года.

Ранее в Красноярске избрали меру пресечения девочке, напавшей на сверстницу в школе.
 
