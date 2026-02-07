В трех российских регионах отразили атаки беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО за шесть часов сбили три дрона над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По информации ведомства, атака продолжалась в период с 8:00 до 14:00 мск. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в столичном регионе. В Брянской и Белгородской областях также перехватили по одному дрону.

Ночью 7 февраля над российскими регионами уничтожили 82 дрона ВСУ самолетного типа. Больше всего целей — 45 — нейтрализовали в Волгоградской области. Восемь летательных аппаратов ликвидировали в Брянской области, по шесть — в Саратовской и Ростовской областях, по четыре — в Тверской и Орловской областях. В Курской области отразили атаку трех БПЛА. По одному дрону перехватили в Астраханской, Калужской, Липецкой, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях.

В этот же день украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю в селе Погромец в Волоконовском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки пострадал водитель машины. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, у него диагностировали ушиб плеча и минно-взрывную травму.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека.