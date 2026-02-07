Размер шрифта
В Подмосковье подросток поднял с земли петарду и лишился пальцев

112: в Люберцах подросток потерял пальцы при взрыве найденной петарды
В подмосковных Люберцах подросток получил тяжелые травмы руки после взрыва петарды, которую он поднял с земли. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел на улице Владлена Татарского. Подросток обнаружил пиротехническое изделие во время выноса мусора. В момент, когда он взял находку в руки, произошел взрыв.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачам пришлось ампутировать несколько пальцев. На месте происшествия работают следственные органы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подобный инцидент случился в Новосибирске. Там врачи областной клинической больнице врачи провели операцию шестилетнему мальчику, который получил тяжелую травму кисти при взрыве петарды. Пиротехника взорвалась в руке ребенка и сильно повредила ладонь. Были разрушены кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервы.

Ранее в Татарстане школьник подмешал реактивы в напитки одноклассникам.
 
