Общество

Теплоходы столкнулись в акватории Финского залива

МЧС России: в акватории Финского залива произошло столкновение двух теплоходов
kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

Два теплохода столкнулись в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области в Telegram-канале.

«В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: теплоход «Галифада» и теплоход «Аэолиан Форчун», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Загрязнений окружающей среды зафиксировано не было.

«Инцидент не оказывает влияния на движение других судов», — говорится в заявлении.

В настоящее время члены экипажей двух теплоходов оценивают ущерб, причиненный судам в результате столкновения. Ожидается, что после завершения проверки «Галифада» и «Аэолиан Форчун» продолжат свои рейсы.

«Ситуация находится на контроле экстренных служб», — добавили в МЧС.

Утром 7 февраля сухогруз «Сфера», на борту которого находились 22 человека, сел на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, никто из людей не пострадал. Корпус грузового судна поврежден не был, разлива нефтепродуктов не произошло.

На фоне случившегося прокуратура организовала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Румынии затонула баржа с 1100 тоннами химических удобрений.
 
