Сальдо назвал главную причину проблем со светом в Херсонской области

Сальдо: причиной отключения света в Херсонской области являются атаки ВСУ
Shutterstock

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и атаки их беспилотниками являются главными причинами нестабильного электроснабжения в населенных пунктах Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Главный фактор нестабильности — это обстрелы и атаки БПЛА по энергообъектам и линиям», — сказал он.

При этом уязвимее остальных оказываются жители населенных пунктов у берега реки Днепр и 15-километровой зоны от линии боевого соприкосновения.

По словам Сальдо, в регионе наблюдается напряженная, но контролируемая ситуация с энергоснабжением. Сальдо отметил, что энергетики в регионе работают круглосуточно для поддержки устойчивого электроснабжения: ведут укрепление объектов, проводят плановую замену изношенного оборудования, в ряде случаев снижают напряжение в сети, чтобы удержать систему от более крупных аварий.

Глава региона ежедневно информирует об атаках на населенные пункты области и предупреждает об опасностях по БПЛА. 3 февраля Сальдо рассказал о последствиях артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке.

Ранее в Херсонской области у более чем 300 тыс. чел. пропало электричество после обстрела.
 
