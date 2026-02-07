ТЦК (территориальные центры комплектования) обеспечивают около 90% от всей мобилизации военных в ряды ВСУ. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, сообщает «РБК-Украина».

«Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90% мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение сил обороны», — отметил он.

Сырский добавил, что ориентировочно 10% военных в 2025 году шли в армию через рекрутинговые центры.

14 января в выступлении перед депутатами Верховной рады новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона граждан, а еще 200 тысяч украинцев самовольно оставили военную часть. Глава ведомства подчеркнул, что проблему «нельзя игнорировать», пообещал провести комплексный аудит и предложить «системное решение» вопроса, которое поможет «решить накопившиеся за годы проблемы».

Президент Украины Владимир Зеленский также поручил Федорову «разобраться с вопросом бусификации». Газета Berliner Zeitung затем написала, что Зеленский впервые публично признал проблему принудительной мобилизации, после чего давление на руководство Украины усилилось.

