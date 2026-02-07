«Камень преткновения». США предложили взять под свой контроль Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС стала «камнем преткновения» на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, утверждает Reuters. По информации агентства, российская делегация выступила против варианта передачи станции под контроль США и настаивала на том, чтобы объект находился под контролем Москвы. Кроме того, стороны не достигли прогресса по вопросу Донбасса. Однако украинские официальные лица выразили готовность рассмотреть «нестандартные решения».

Российская делегация на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби выступила против варианта передачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль Соединенных Штатов, сообщил Reuters со ссылкой на источник.

«Россия отвергла предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать электростанцию и распределять вырабатываемую ею электроэнергию как между Россией, так и Украиной», — говорится в публикации.

По информации агентства, представители России на переговорах настаивали, что ЗАЭС должна быть под контролем Москвы . При этом переговорщики предложили Украине дешевую электроэнергию, однако Киев посчитал это неприемлемым, сообщил собеседник издания.

ЗАЭС оказалась «камнем преткновения», добавило агентство.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «не отдаст россиянам» ЗАЭС «без боя». В прошлом году он настаивал на передаче станции под совместный контроль Киева и Вашингтона. При этом США предлагали трехстороннее управление с участием России, оставляя за собой роль главного менеджера.

В начале января директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ТАСС заявил о невозможности совместного управления станцией. ЗАЭС эксплуатируется российской компанией «ЭО ЗАЭС» в соответствии с законодательством РФ, подчеркнул он.

Крупнейшая АЭС в Европе Запорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодаром — на левом берегу Днепра. Это крупнейшая атомная станция в Европе с шестью энергоблоками ВВЭР-1000. С марта 2022 года ЗАЭС находится под контролем России. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года — реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция и ее окрестности неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских войск. В декабре 2025 года ЗАЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций. На станции на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Вопрос Донбасса

Делегации на переговорах в Абу-Даби также не смогли добиться прогресса по территориальному вопросу, утверждает Reuters. Россия требует контроля над всем Донбассом, однако Украина выступает против.

«По территориальному вопросу до сих пор нет никакого прогресса», — сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

Однако официальные лица в Киеве выразили готовность рассмотреть «нестандартные решения , такие как демилитаризованная зона или зона свободной торговли», добавило издание.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский Украина подтвердил, что вопрос свободной экономической зоны на Донбассе обсуждается, но «без уступок по суверенитету», пишет «РБК-Украина». Украинский лидер также настаивает на принципе «стоим, где стоим».

«Россия хочет нашего выхода из Донецкой области [ДНР], а мы говорили, что наиболее надежная позиция — «стоим, где стоим». Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

В декабре 2025 года Зеленский анонсировал референдум по вопросу контроля над Донбассом. По его мнению, решать судьбу региона должен народ Украины. Однако украинские избиратели «все равно смогут отклонить любые территориальные уступки, вынесенные на референдум», заметило Reuters.

По информации агентства, США и Украина обсуждали возможность проведения референдума и национальных выборов в мае. Однако несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, назвали предложенный Вашингтоном график нереалистичным. Кроме того, Украина настаивает на прекращении огня на протяжении всей избирательной кампании, добавило издание.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Стороны договорились об обмене военнопленными, а также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели.

Первый раунд переговоров состоялся 23 и 24 января. По информации Axios, в какой-то момент «все [участники делегаций] выглядели почти как друзья».