УЕФА присудил Эстонии и Литве поражения за отказ играть с Белоруссией в отборе ЧЕ

УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил технические поражения национальным сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с командой Белоруссии в матчах отборочного этапа на чемпионат Европы среди девушек до 17 лет.

Обе сборные — и эстонская, и литовская — отказались от матчей по политическим причинам, однако для УЕФА это не стало аргументом и такие заявление не были принято во внимание при вынесении наказания.

«Сборным Эстонии и Литвы засчитаны технические поражения со счетом 0:3. Точная информация о проведении оставшегося матча сборной Беларуси U17 против сверстниц из Мальты станет известна позднее», — указано в сообщении Белорусской федерации футбола.

Таким образом, после двух туров белорусская сборная набрала шесть очков из шести возможных и вышла на первую позицию в турнирной таблице своей отборочной группы чемпионата Европы, так и не сыграв пока ни одного матча.

Финальный турнир чемпионата Европы — 2026 среди девушек до 17 лет пройдет в Северной Ирландии с 4 по 17 мая.

