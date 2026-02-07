Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

В Эстонии выступили против назначения спецпредставителя ЕС по Украине

Михкельсон: ЕС не нужен спецпредставитель по Украине
X

Евросоюзу не нужен спецпредставитель для переговоров с Россией по Украине. Об этом в соцсети X написал председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

«Европейскому союзу не нужен специальный представитель для переговоров с Россией – ни сейчас, ни в будущем. Наш лучший представитель – это украинская армия, которая прокладывает путь к дипломатии и восстановлению справедливого мира. Политический капитал Европы должен быть направлен на победу Украины», – высказался Михкельсон.

В январе 2026 года СМИ сообщили о том, что ЕС хочет создать должность спецпосланника ЕС для переговоров с Россией по Украине. Кандидатом на должность СМИ называли президента Финляндии Александра Стубба. В феврале итальянская газета Repubblica написала, что другим кандидатом на пост является бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.

Также 4 февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров Европы с Россией. Однако МИД Эстонии Маргус Цахкна и премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказались против контактов с РФ.

Ранее стало известно о готовности Европы возобновить диалог с Россией.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!