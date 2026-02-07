В Эстонии выступили против назначения спецпредставителя ЕС по Украине

Евросоюзу не нужен спецпредставитель для переговоров с Россией по Украине. Об этом в соцсети X написал председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

«Европейскому союзу не нужен специальный представитель для переговоров с Россией – ни сейчас, ни в будущем. Наш лучший представитель – это украинская армия, которая прокладывает путь к дипломатии и восстановлению справедливого мира. Политический капитал Европы должен быть направлен на победу Украины», – высказался Михкельсон.

В январе 2026 года СМИ сообщили о том, что ЕС хочет создать должность спецпосланника ЕС для переговоров с Россией по Украине. Кандидатом на должность СМИ называли президента Финляндии Александра Стубба. В феврале итальянская газета Repubblica написала, что другим кандидатом на пост является бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.

Также 4 февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров Европы с Россией. Однако МИД Эстонии Маргус Цахкна и премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказались против контактов с РФ.

Ранее стало известно о готовности Европы возобновить диалог с Россией.