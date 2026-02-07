Звезда «О.С.П.-студии» о реабилитации после инсульта: «Хотелось разнести тренажер»

Актер Белоголовцев после инсульта призвал россиян отказаться от алкоголя и курения

Звезда передачи «О.С.П.-студия» Сергей Белоголовцев рассказал о реабилитации после инсульта. Он принял участие в записи передачи «Мой герой».

По словам артиста, чтобы восстановиться, он занимается на специальных тренажерах. Белоголовцев мечтает, чтобы пострадавшие рука и нога в полной мере заработали.

«Хотелось просто разнести вдребезги этот дурацкий велотренажер... Знаете, снится, как в баскетбол играю, в футбол, бегаю по лесу с палками для скандинавской ходьбы. Хочется так — просто встал и пошел», — добавляет Белоголовцев.

Белоголовцев добавил, что справиться с тяжелым психологическим состоянием и мрачными мыслями на фоне болезни ему помогли врачи и близкие люди: семья, дети, коллеги, друзья.

Чтобы избежать инсульта, он призвал россиян учиться отдыхать и отказаться от алкоголя и курения.

Накануне Белоголовцев рассказал в шоу «Звезды сошлись», что инсульт его настиг в ванной. Актер поскользнулся в ванной и упал, он потерял сознание и очнулся через четыре часа. В таком состоянии его нашла сестра и вызвала скорую.

Ранее директор звезды «Солдат» раскрыла состояние актера после новости о госпитализации.