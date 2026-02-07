Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Начато расследование обстоятельств кончины музыканта The Cure

В семье гитариста The Cure Бэмоунта инициировали расследование его кончины
Rob Grabowski/Invision/AP

В Великобритании начато расследование обстоятельств кончины экс-гитариста и клавишника рок-группы The Cure Перри Бэмоунта. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Поводом для начала проверки, утверждает издание, стало обращение одного из членов семьи музыканта. Текст обращения был передан коронеру, в ритуальное бюро и в полицию. В полиции подчеркнули, что сейчас правоохранители не усматривают ничего подозрительного в кончине Бэмоунта.

Вдова артиста Донна в беседе с изданием заявила, что не находится на связи с полицией и считает расследование необоснованным. Она напомнила, что у мужа был рака кишечника в терминальной стадии.

Перри Бэмоунта не стало в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни. Он стал участником The Cure в 1990 году и дал в составе коллектива более 400 концертов за 14 лет. В последний раз Бэмоунт вышел на сцену с группой в Лондоне 1 ноября 2024 года.

Ранее не стало прапраправнука Пушкина.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!