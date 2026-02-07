Начато расследование обстоятельств кончины музыканта The Cure

В Великобритании начато расследование обстоятельств кончины экс-гитариста и клавишника рок-группы The Cure Перри Бэмоунта. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Поводом для начала проверки, утверждает издание, стало обращение одного из членов семьи музыканта. Текст обращения был передан коронеру, в ритуальное бюро и в полицию. В полиции подчеркнули, что сейчас правоохранители не усматривают ничего подозрительного в кончине Бэмоунта.

Вдова артиста Донна в беседе с изданием заявила, что не находится на связи с полицией и считает расследование необоснованным. Она напомнила, что у мужа был рака кишечника в терминальной стадии.

Перри Бэмоунта не стало в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни. Он стал участником The Cure в 1990 году и дал в составе коллектива более 400 концертов за 14 лет. В последний раз Бэмоунт вышел на сцену с группой в Лондоне 1 ноября 2024 года.

