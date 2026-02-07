Размер шрифта
Общество

Скончался прапраправнук Пушкина

Прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко скончался в день смерти поэта
Государственный музей А.С. Пушкина

Прапраправнук русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный музей имени Пушкина.

«Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в сообщении.

Гуцко — представитель пятого поколения Пушкиных. Более 50 лет он проработал в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения на заводе имени Лихачева и многие годы был другом Музея имени Пушкина.

По информации источника, Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда по старому стилю скончался и Александр Сергеевич.

В ГМИИ имени Пушкина выразили глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Гуцко.

В 2019 году Вячеславу Гуцко исполнилось 80 лет, тогда его чествовали на традиционной встрече вместе с двумя другими потомками — Натальей Глебовной Гончаровой и Михаилом Георгиевичем Галиным — в мемориальной квартире их легендарного предка на Арбате.

2 марта — в день свадьбы Пушкина с Натальей Гончаровой (по новому стилю) — там должна состояться очередная встреча потомков поэта в рамках фестиваля «Москва. Пушкин. Февральские вечера».

Ранее ушла из жизни директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина.
 
