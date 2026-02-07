Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ и Мерца

Около 70% населения Германии выражают недовольство работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца, представляющего Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу издания Bild.

Исследование выявило, что 67% респондентов не удовлетворены действиями Мерца, что на 5 п.п. выше, чем неделей ранее. Лишь 23% опрошенных положительно оценивают работу канцлера, что на 5 п.п. меньше по сравнению с предыдущим опросом. 10% участников исследования воздержались от оценки. Bild отмечает, что, судя по всему, недавнее увеличение популярности Мерца оказалось непродолжительным.

Коалиционное правительство Германии, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), также не получает широкой поддержки со стороны граждан. Более двух третей (68%) жителей Германии выражают недовольство деятельностью правительства (рост на 2 п.п.). Только 22% респондентов удовлетворены работой правительства (снижение на 3 п.п.).

Руководитель INSA Херман Бинкерт, комментируя результаты опроса, отметил, что «небольшой подъем в начале года, по мнению опрошенных, не был устойчивым». Он добавил, что Мерц не смог продолжить убеждать избирателей, что отразилось на рейтингах ХДС/ХСС. Бинкерт также заключил, что «поскольку показатели СДПГ сохраняют стабильность, можно предположить, что, в первую очередь, избиратели, поддерживающие ХДС/ХСС, начинают более критично оценивать работу правительства».

Опрос проводился 5 и 6 февраля, в нем участвовали 1 002 человека.

Ранее Мерц призвал немцев больше работать на фоне критической ситуации в экономике.