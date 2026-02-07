Тодоренко о влиянии перелетов на внешность: «Появились морщины»

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о влиянии перелетов и плотного графика на внешность. Новым видео она поделилась в своем Telegram-канале.

Тодоренко показала себя в кресле самолета с новорожденным сыном на руках.

«Выспалась — целых два часа! Я не знаю, как мне выжить: у меня дергается глаз, у меня появились морщины, я хочу спать», — поделилась звезда.

25 сентября 2025 года Регина Тодоренко стала многодетной матерью. Она родила третьего сына от певца Влада Топалова. А в конце октября звезда появилась на красной дорожке «Золотого Граммофона», заявив, что «вышла из декрета».

Телеведущая семь лет состоит в браке с Топаловым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца Михаила. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности. И 15 июля у пары появился второй сын Мирослав.

В конце января Тодоренко рассказывала, что Мирославу стало резко плохо на Бали.

Ранее Тодоренко рассказала, как борется со сколиозом.