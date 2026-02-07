В Челябинской области девушка зашла за угол дома и бесследно пропала

В поселке Зауральском несколько дней ищут 19-летнюю девушку

В Челябинской области разыскивают 19-летнюю девушку, которая пропала при странных обстоятельствах. Об этом сообщает 74.ru.

Девушка по имени Елизавета жила с матерью в поселке Зауральский и почти не выходила из дома. 2 февраля она вышла на улицу, чтобы немного прогуляться, и назад не вернулась.

Поисками занялись после того, как мать россиянки обратилась в полицию. Волонтеры нашли записи с уличных камер, на которых заметно, как девушка дошла до угла дома и пропала. Дальнейший ее маршрут отследить не удалось.

«В отряде сказали, что поиском закрыто 150 квадратных километров, летают БПЛА, а группы в общей сложности прошли 650 километров», – сообщается в публикации.

Известно, что перед исчезновением Елизавета ни с кем не ссорилась, телефон она оставила дома.

Тетя девушки охарактеризовала ее как замкнутую и домашнюю. Она якобы «всего боялась» и неохотно шла на контакт с другими людьми.

«Мне с людьми неинтересно, я люблю гулять, природу и рисовать», – процитировала племянницу женщина.

Родственница заявила, что девушка закончила школу и отказалась учиться дальше.

