Мошенники придумали способ красть данные репетиторов во время занятий

МВД предупредило репетиторов о мошенниках под видом учеников
Владимир Песня/РИА «Новости»

Мошенники крадут персональные данные российских репетиторов, притворяясь учениками. О новой преступной схеме рассказало управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники находят в интернете репетиторов по разным школьным предметам и записываются на онлайн-занятия под видом новых учеников. Такой клиент присылает педагогу ссылку якобы для видеозвонка. Она ведет на фейковый сайт сервиса видеоконференций.

При регистрации на этом сайте репетитор вводит персональные данные, которые преступники используют для кражи его аккаунта и доступа к почте, облачному хранилищу, документам и другим сервисам жертвы.

Обман наоборот — под видом репетиторов — тоже практикуется: мошенники, выдавая себя за педагогов, берут с родителей школьников предоплату за бронирование времени занятия, а потом исчезают.

Ранее мошенники использовали схему с «работающей» версией WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для кражи личных данных.
 
