Стало известно об обсуждении Эпштейном и Бэнноном подготовки к съемкам фильма на острове

РИА Новости: Эпштейн и Бэннон обсуждали съемки фильма на острове за несколько часов до ареста
House Oversight Committee Democrats/Reuters

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн за несколько часов до ареста обсуждал с бывшим главным стратегом США Стивеном Бэнноном съемки документального проекта на острове Литл-Сент-Джеймс, принадлежащем Эпштейну. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным Минюстом США материалам, в июле 2019 года Эпштейн и Бэннон вели переписку в iMessage, где обсуждали съемки некоего «материала».

«Можем ли мы снять материал на острове?» — писал Бэннон Эпштейну, на что финансист спустя несколько секунд ответил «да».

Вечером того же дня переписка оборвалась и Эпштейн сообщил, что все планы отменяются. Бэннон задал уточняющий вопрос, но так и не получил на него ответ.

Из материалов следует, что речь шла о документальном проекте, который должен был представить Эпштейна в более благоприятном свете. В рамках фильма планировались съемки его бесед о науке и международной политике с известными представителями интеллектуальной элиты.

30 января минюст США обнародовал новые документы по делу Эпштейна. Он обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет.

Ранее сообщалось, что Эпштейн помогал манипулировать Биллом Гейтсом.
 
