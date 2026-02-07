Размер шрифта
Учительница покупала ученикам алкоголь и совращала одного из них

В США учительница совращала ученика
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Педагога из американского штата Небраска обвинили в противоправных действиях в отношении детей. Об этом сообщает 1011now.com.

О произошедшем стало известно после жалобы одной из работниц учреждения. По данным издания, 35-летняя Бриттани Станек призналась коллегам, что покупала детям алкоголь и сигареты.

Полицейские также обнаружили переписку детей, в которой они говорили о возможных отношениях со сверстником из этой же школы и Станек.

После допроса двоих учащихся выяснилось, что она не только покупала несовершеннолетним спиртное и сигареты, но и совращала одного из них.

Во время расследования женщину отстранили от работы. Известно, что педагогом в округе она работала в течение десяти лет.

До этого в Луизиане обвинения предъявинени 38-летней учительнице, которая домогалась и насиловала ученика, его возраст не уточнялся.

Арест женщины вызвал недовольство родителей. Они были возмущены тем, что поведение педагога не заметили раньше. Более того, ее наградили званием «Учитель года».

Ранее учительницу из Петербурга, обвиненную в педофилии, отправили на психиатрическую экспертизу.
 
