Армия

Российские бойцы ликвидировали ДРГ, состоявшую из иностранных наемников

РИА: ВС РФ в ходе перестрелки ликвидировали отряд иностранных диверсантов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне спецоперации на второй линии обороны. Об этом РИА Новости сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

По его словам, российские бойцы при отступлении с первой линии обороны встретили группу американских, британских и польских наемников, численностью до 10 человек, которые пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности. Российские военные вступили с ДРГ в стрелковый бой.

«И вот так вот получилось, что у нас была численность больше, мы их уничтожили», — уточнил бывший спецназовец-штурмовик «Святой».

В Минобороны России до этого сообщили об уничтожении пунктов временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

До этого замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что Украина использует дипмиссии для вербовки иностранцев в ВСУ. По его словам, на сайтах и в зданиях дипмиссий Украины в Швейцарии и Франции разместили объявления о наборе кандидатов для вступления в ряды украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Константиновке колумбийских наемников.
 
