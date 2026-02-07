Размер шрифта
Общество

Украинские АЭС прекратили генерацию электроэнергии

«Укрэнерго»: все украинские АЭС остановили генерацию электроэнергии
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

На Украине всем атомным электростанциям АЭС пришлось остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Все АЭС на подконтрольной (Украине. — «Газета.Ru») территории были вынужденно разгружены», — сказано в сообщении.

Как заявили в компании, из строя вышли ключевые высоковольтные подстанции, обеспечивавшие передачу электроэнергии от АЭС. Генерация электричества была остановлена.

Незадолго до этого стало известно, что мощность блоков АЭС на Украине снизили после повреждения Бурштынской и Добротворской тепловых электрических станций (ТЭС).

Как сообщили в Минобороны РФ, 7 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.

В большинстве регионов Украины после серии взрывов утром 7 февраля ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в США предупредили Украину о серьезном испытании этой зимой.
 
