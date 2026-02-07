Во Вьетнаме работницы клининга обокрали россиянок

SHOT: у туристок из России пропали деньги и украшения после клининга во Вьетнаме

Россиянки заявили о краже денег, украшений и техники после работы клининговой службы во Вьетнаме. Общий ущерб туристки оценивают примерно в 160 тыс. рублей. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

По словам одной из пострадавших, она вместе с подругами арендовала виллу в курортном комплексе NovaWorld в городе Фантьет. Жилье, предоставленное компанией Luxury travel, обошлось девушкам в $750 (около 58 тыс. рублей) за месяц. При этом клининг в стоимость аренды не входил — за уборку дополнительно заплатили $20.

Туристки вызвали уборщиц и покинули дом. Вернувшись, они заметили, что в помещениях по-прежнему грязно, а личные вещи лежат не на своих местах. После проверки косметичек и шкатулок девушки обнаружили пропажу украшений — золотых и серебряных цепочек, подвески с фианитами, кольца с бриллиантами и бижутерии. Кроме того, у одной из россиянок исчез мобильный телефон, у другой — наличные деньги.

Жалобу туристки направили владелице виллы, однако, по их словам, извинений они не получили. Женщина заявила, что пострадавшие сами виноваты, поскольку оставили личные вещи без присмотра. Уборщицы причастность к пропаже отрицают и предложили обращаться в полицию.

Россиянки написали заявление, однако утверждают, что местные правоохранительные органы не проявили особой заинтересованности в расследовании. В настоящее время девушки продолжают находиться на вилле и ожидают ответа от полиции.

