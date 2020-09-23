На протестах в Минске применили водометы

В Минске во время акций протестов силовики применили водометы для разгона людей. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

По данным СМИ, в водометах содержится красящее вещество оранжевого цвета. Всего представителями правоохранительных органов задействовано два водомета.

Кроме того, канал отмечает, что возле стелы «Минск - город герой», куда ранее пришли сотни протестующих, начались задержания участников протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

23 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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