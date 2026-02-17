В США рассказали о ядерных испытаниях России и Китая

Россия и Китай проводили в последние годы ядерные испытания малой мощности, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне, безусловно, известно о том, что они отвергают факты. Но факты — это факты», — рассказал Йа.

По его словам, одно такое испытание состоялось в Китае на полигоне у озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 22 июня 2020 года.

Он не смог уточнить мощность заряда из-за того, что Пекин использует метод проведения испытаний, который позволяет снизить эффективность сейсмического аппарата по выявлению подобной деятельности.

До этого Йо заявил, что США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере. Он пояснил, что формулировка «на равной основе» означает соответствие определенному стандарту. Йо предложили посмотреть на Китай и Россию, чтобы понять, о чем идет речь.

Ранее США обвинили КНР в проведении ядерных испытаний.