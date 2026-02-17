Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве мужчина ограбил ювелирный салон на 1,8 млн рублей

В Москве задержали мужчину, ограбившего ювелирный магазин на 1,8 млн рублей

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина, злоумышленник в маске и перчатках похитил драгоценности почти на два млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в магазине на Свободном проспекте. Злоумышленник в маске и перчатках ворвался в торговый зал, где находилась продавец, разбил витрину, схватил драгоценности и скрылся. Грабителя задержали. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 29-летний мужчина.

На допросе он полностью признал вину. По словам задержанного, он приехал к магазину на машине, переоделся для конспирации, совершил ограбление и уехал. Похищенные ювелирные изделия полицейские нашли у него дома. Возбуждено уголовное дело о грабеже, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ». Ему удалось похитить восемь смартфонов стоимостью 200 тыс. рублей. Правоохранители вышли на подозреваемого по камерам, задержали его и изъяли часть добычи.

Ранее сибиряк получил срок за вооруженный налет на киоск ради бесплатной шаурмы.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!