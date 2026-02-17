В Москве мужчина ограбил ювелирный салон на 1,8 млн рублей

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина, злоумышленник в маске и перчатках похитил драгоценности почти на два млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в магазине на Свободном проспекте. Злоумышленник в маске и перчатках ворвался в торговый зал, где находилась продавец, разбил витрину, схватил драгоценности и скрылся. Грабителя задержали. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 29-летний мужчина.

На допросе он полностью признал вину. По словам задержанного, он приехал к магазину на машине, переоделся для конспирации, совершил ограбление и уехал. Похищенные ювелирные изделия полицейские нашли у него дома. Возбуждено уголовное дело о грабеже, решается вопрос об избрании меры пресечения.

