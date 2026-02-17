Размер шрифта
Госдеп высказался о преимуществах ядерного зонтика

Госдеп назвал ядерный зонтик инструментом нераспространения ядерного оружия
Предоставление союзникам так называемого ядерного зонтика Вашингтоном является важным вкладом в глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что создавая ядерный зонтик, который охватывает наших союзников, США делают для нераспространения больше, чем, если честно, любой другой инструмент», – заявил Йо в ходе обсуждения, организованного аналитическим центром «Гудзоновский институт».

В феврале агентство Bloomberg писало, что европейские страны проводят всестороннюю оценку потенциала ядерного сдерживания России. Также в ЕС стремятся создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США.

29 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания находятся на начальной стадии.

26 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что без гарантий безопасности, предоставляемых посредством ядерного зонтика США, Европа не сможет обеспечить собственную оборону.

Ранее США призвали все страны с ядерным оружием к переговорам о прекращении гонки вооружений.
 
