Три тела найдены на месте обрушения здания воинской части в Сертолово

Губернатор Дрозденко сообщил о трех погибших из-за обрушения здания в Сертолово

Тела троих погибших обнаружили на месте разбора завалов после обрушения здания в воинской части в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, в результате разбора завалов на месте обрушения были обнаружены три тела. Следственные действия продолжаются, на месте работает специализированная техника.

17 февраля СМИ сообщили о взрыве в здании военной полиции в Сертолово. Взрывом разрушило два этажа трехэтажного здания и чердак.

По информации канала «78», в результате обрушения погибли два контрактника и замначальника полевого банка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что из-под завалов здания в Сертолово спасли одного человека.