Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Катина о кончине автора хитов Мадонны и «Тату»: «Огромная потеря»

Певица Лена Катина назвала Билли Стейнберга культовой личностью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певица Лена Катина в беседе с aif.ru почтила память американского композитора Билли Стейнберга.

Катина назвала Стейнберга безумно талантливым композитором и культовой личностью. Артистка подчеркнула, что ей посчастливилось посотрудничать с американским коллегой во время работы в группе «Тату».

«Огромная потеря для шоу-бизнеса и музыкальной индустрии. Царствие небесное. Пусть он теперь покоряет своим талантом в другом мире», — поделилась исполнительница.

«Тату» сотрудничали с американским лейблом с 2001 до 2006 года. Стейнберг написал для российской группы трек «All About Us», который приобрел успех в США, Австрии, Италии и Бельгии.

Стейнберга не стало 17 февраля в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни после борьбы с раком.

Настоящий успех пришел к Стейнбергу в 1984 году с песней Мадонны «Like a Virgin». Она возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100 и стала заглавной темой второго альбома певицы. Другие известные работы Стейнберга включают «True Colors» Синди Лопер (1986), «So Emotional» Уитни Хьюстон (1987) и «I Touch Myself» группы Divinyls (1990). Он также писал песни для Роя Орбисона, Селин Дион и The Bangles.

Ранее стало известно о происхождении синяков у слепой вдовы Баталова.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!