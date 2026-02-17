Катина о кончине автора хитов Мадонны и «Тату»: «Огромная потеря»

Певица Лена Катина в беседе с aif.ru почтила память американского композитора Билли Стейнберга.

Катина назвала Стейнберга безумно талантливым композитором и культовой личностью. Артистка подчеркнула, что ей посчастливилось посотрудничать с американским коллегой во время работы в группе «Тату».

«Огромная потеря для шоу-бизнеса и музыкальной индустрии. Царствие небесное. Пусть он теперь покоряет своим талантом в другом мире», — поделилась исполнительница.

«Тату» сотрудничали с американским лейблом с 2001 до 2006 года. Стейнберг написал для российской группы трек «All About Us», который приобрел успех в США, Австрии, Италии и Бельгии.

Стейнберга не стало 17 февраля в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни после борьбы с раком.

Настоящий успех пришел к Стейнбергу в 1984 году с песней Мадонны «Like a Virgin». Она возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100 и стала заглавной темой второго альбома певицы. Другие известные работы Стейнберга включают «True Colors» Синди Лопер (1986), «So Emotional» Уитни Хьюстон (1987) и «I Touch Myself» группы Divinyls (1990). Он также писал песни для Роя Орбисона, Селин Дион и The Bangles.

