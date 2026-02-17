Размер шрифта
Украинские активисты мешают работе российских журналистов в Женеве

RT: в Женеве украинские активисты мешают работе журналистов из РФ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украинские активисты мешают работе журналистов из России, которые освещают трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Об этом рассказал RT.

«Были не раз выкрикнуты неподобающие фразы в нашу сторону и показаны «интересные» сигналы... Их (активистов. — Прим. ред.) не так много, наверное, как бы они хотели», — сообщает корреспондент.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее политолог раскрыл, о чем могут договориться Россия и Украина в Женеве.
 
