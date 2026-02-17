Суд на Украине арестовал экс-министра энергетики  по делу о финансовых махинациях

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу бывшего министра энергетики, экс-главу Минюста Германа Галущенко, которому вменяется отмывание средств компании «Энергоатом». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Прокурор просил определить возможность выхода под залог в размере 425 млн гривен, но суд назначил сумму залога в 200 млн гривен.

До этого сообщалось, что Галущенко грозит до 12 лет тюремного заключения по делу о финансовых махинациях.

Бывшего министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли последствия задержания Галущенко.