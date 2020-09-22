В Перу в Андах обнаружено 433 кг кокаина

Бернст Ю.

Десантное подразделение национальной полиции Перу совместно с силами прокуратуры по борьбе с наркотрафиком провели спецоперацию, в результате которой в перуанском регионе Аякучо были обнаружены тайники с 433 кг кокаина. Об этом сообщает Comercio.

Уточняется, что находка была обнаружена в окрестностях населенного пункта Росарио Сантильяна провинции Уанта.

Накануне в Куско на берегу реки Пичас в ходе аналогичной спецоперации были изъяты 1,5 т кокаина. Сотрудники силовых подразделений задержали 15 предполагаемых наркокурьеров.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом «Андском наркотреугольнике», куда входят Колумбия, Перу и Боливия.

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