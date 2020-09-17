Вьетнам эвакуирует более 1 миллиона человек из-за шторма «Ноул»

Вьетнам эвакуирует 1,1 млн человек из тех провинций, к которым движется тропический шторм «Ноул». Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о жителях прибрежной полосы — провинций Куанг Бинь, Куанг Нам, Куанг Нгай, Кхань Хоа и Бинь Динь.

Отмечается, что шторм постепенно становится ураганом со скоростью ветра в эпицентре до 120 км/ч. Он устремляется к центральной части страны со скоростью более 20 км/ч, и может обрушиться на нее утром в пятницу, 18 сентября.

Известно, что все порты упомянутых провинций с 17 сентября закрыты для выхода в море судов малого класса, а все рыболовные суда, находящиеся в Южно-Китайском море, отозваны в порты приписки до особого распоряжения.

Туристические морские прогулки также временно запрещены.

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