Вакцина от коронавируса в США будет «почти бесплатной для американцев»

Новый советник президента США Скотт Атлас сообщил, что вакцина от коронавируса после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов будет «почти бесплатной для американцев», цитирует его ТАСС.

По его словам, препараты будут у населения в первые сутки после получения одобрения. Вакцину распределят среди находящихся в зоне риска граждан, пожилых людей, сотрудников экстренных служб, работающих в сфере здравоохранения.

«Это будет практически бесплатно для американцев», — сказал он.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил на брифинге, что процесс распределения сыворотки среди американцев начнется в середине октября или немного позже. Согласно последним данным, в мире зафиксировано 29,6 млн заболевших, притом 6,6 млн человек с коронавирусом выявлено в США. В стране выздоровели 2,4 млн пациентов и 196,4 тыс. человек умерли.

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