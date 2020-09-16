В камере Тесака обнаружили несколько предсмертных записок

В камере националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак было найдено несколько предсмертных записок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Челябинской области.

Следователи подтвердили данные, что тело Марцинкевича было обнаружено в камере СИЗО №3.

По их данным, в камере также были найдены несколько предсмертных записок.

Их количество и содержание не раскрывается.

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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