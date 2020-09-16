Суд продлил арест историку Соколову
Историк Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, останется под стражей до 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«Продлить Олегу Соколову меру пресечения в виде заключения под стражу по 23 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что защита историка оставила вопрос о продлении ареста на усмотрение суда. Сам Соколов также не возражал против такой меры.
Следующее заседание по делу об убийстве Ещенко состоится 23 сентября, отметили в пресс-службе.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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