Российский школьник пропал по дороге из Белгорода в Петербург

В Москве ищут школьника, пропавшего по пути из Белгорода в Петербург
В Москве ищут 17-летнего школьника, который пропал по пути из Белгорода в Петербург. Об этом информационный координатор ПСО «ЛизаАлерт» Олеся Парталюк рассказала телеканалу 78.ru.

Пропавший обучается в петербургской гимназии. После праздников, 7 января, он выехал из Белгорода на поезде обратно на учебу. Однако на промежуточной станции в Курске он вышел из вагона и перестал выходить на связь. Позже волонтерам удалось установить, что он сел в такси и направился в Москву — далее о его местоположении ничего неизвестно.

Пропавший юноша имеет высокий рост, около 189 см, и обычное телосложение. У него русые волосы и серые глаза. Он был одет во все черное, также у него при себе был черный рюкзак.

Ранее подросток сбежал из детского дома в ДНР и пропал.

