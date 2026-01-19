Размер шрифта
Общество

В Орловской области осудили мужчину за попытку поджога станции сотовой связи

Суд приговорил россиянина к 14 годам за попытку поджога базовой станции в Орле
Орловский областной суд приговорил россиянина, обвиняемого в попытке поджога базовой станции сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщил суд на своем сайте.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, испытывая материальные затруднения, вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. По указанию куратора мужчина в ноябре 2024 года нанес на стены жилых домов в Орле надписи, призывающие к завершению спецоперации. Также россиянин попытался поджечь станцию сотовой связи, но его действия были пресечены сотрудники ФСБ России.

Задержанного обвинили в госизмене и покушении на диверсию.

«По совокупности преступлений А. назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 100000 рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

19 января суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Михаила Взводнова по делу о шпионаже в пользу Швеции. Осужденный также получил штраф на сумму 250 тыс. рублей. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на год.

Ранее ФСБ задержала в Самаре шпиона, работавшего на спецслужбы Украины

