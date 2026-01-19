Размер шрифта
Общество

Женщина случайно проглотила булавку, когда ковырялась в зубах

В Индии женщина проглотила булавку во время приступа эпилепсии


В Индии женщина случайно проглотила булавку, когда ковырялась ею в зубах, инородное тело застряло в пищеводе. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в городе Ахмедабад. По данным медиков, во время чистки зубов у 48-летней женщины произошел приступ эпилепсии, она проглотила булавку, которой ковырялась в зубах.

Инородное тело застряло в пищеводе, вызывая у пациентки сильную боль и дискомфорт. Медикам удалось успешно извлечь булавку, не повредив стенки органа.

До этого в Индии врачи достали из мужчины семь зубных щеток и гаечные ключи. Пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота. Хирурги выполнили полостную операцию, которая длилась около двух часов. Все инородные тела были успешно удалены. По информации медиков, у пациента наблюдаются психические отклонения.

Ранее тюменка проглотила зубную щетку во время чистки зубов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659527_rnd_5",
    "video_id": "record::cce358e4-4af0-4c8a-a3f8-6914eb35e9f4"
}
 
