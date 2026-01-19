Женщина случайно проглотила булавку, когда ковырялась в зубах

В Индии женщина проглотила булавку во время приступа эпилепсии

В Индии женщина случайно проглотила булавку, когда ковырялась ею в зубах, инородное тело застряло в пищеводе. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в городе Ахмедабад. По данным медиков, во время чистки зубов у 48-летней женщины произошел приступ эпилепсии, она проглотила булавку, которой ковырялась в зубах.

Инородное тело застряло в пищеводе, вызывая у пациентки сильную боль и дискомфорт. Медикам удалось успешно извлечь булавку, не повредив стенки органа.

До этого в Индии врачи достали из мужчины семь зубных щеток и гаечные ключи. Пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота. Хирурги выполнили полостную операцию, которая длилась около двух часов. Все инородные тела были успешно удалены. По информации медиков, у пациента наблюдаются психические отклонения.

Ранее тюменка проглотила зубную щетку во время чистки зубов.