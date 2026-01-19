Президент Болгарии объявил о своей отставке

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке в ходе обращения к болгарскому народу. Его слова приводит BNT News.

«Завтра (20 января. — Прим. ред.) я подам в отставку с поста президента Республики Болгария. Хочу отметить, что за эти девять лет мы с вице-президентом показали, что можем работать эффективно и в унисон, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова станет достойным главой государства, и хочу поблагодарить ее за поддержку на протяжении всех этих девяти лет», — сказал политик.

По словам Радева, он планирует принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежными после того, как политические партии в парламенте не смогли сформировать новое правительство.

В декабре премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке кабмина на фоне протестов в стране.

Как отметило Болгарское телеграфное агентство (БТА), это произошло в момент, когда парламент собирался проголосовать за вотум недоверия правительству. Решение планировалось принять на фоне массовых протестов, вызванных бюджетными планами кабинета министров и недовольством из-за коррупции.

Ранее на Украине сообщили о возможной отставке премьера Свириденко.