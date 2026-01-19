Размер шрифта
Наука

Назван простой признак эффективности антидепрессанта

JPR: частое зевание может подсказать, помогает ли антидепрессант
Shutterstock/FOTODOM

Частота зевоты у пациентов с депрессией может быть связана с тем, насколько эффективно работает назначенное лечение, выяснили ученые. Если на фоне приема антидепрессантов зевание сохраняется или усиливается, это может указывать на слабый терапевтический эффект. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Речь идет о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС) — самых распространенных препаратах для лечения депрессии. Они считаются безопасными, но нередко вызывают побочные эффекты, среди которых — чрезмерная зевота. В отличие от зевоты при усталости, это выраженная физиологическая реакция, связанная с работой нейромедиаторных систем мозга.

Команда исследователей из Университета медицинских наук под руководством психиатра Юсуфа Эзеля Йылдырыма решила проверить, несет ли этот симптом клиническую информацию. В проспективное исследование включили 150 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с диагнозом «депрессивное расстройство», которые ранее не принимали СИОЗС. Им назначили стандартные препараты — сертралин, эсциталопрам или флуоксетин.

До начала терапии участники заполнили опросники для оценки тяжести депрессии, выраженности бессонницы и частоты зевоты. Через месяц обследование повторили: полный набор данных удалось получить у 110 человек.

В целом после начала лечения зевание стало встречаться чаще: доля пациентов с выраженной, мешающей повседневной жизни зевотой выросла примерно с 5 до более чем 15%. Однако при анализе индивидуальных результатов выявилась важная закономерность. У пациентов, хорошо ответивших на терапию (снижение симптомов депрессии минимум на 50%), частота зевоты не увеличивалась или даже немного снижалась. А вот у тех, кому лечение помогло слабо, зевота заметно усиливалась.

При этом изменения не были связаны с качеством сна: показатели бессонницы улучшались у большинства участников независимо от выраженности зевоты. Ученые также показали, что зевание чаще сопутствовало другим вегетативным побочным эффектам — тошноте, потливости, сухости во рту.

По мнению авторов, это означает, что зевота может быть не просто побочным действием, а маркером продолжающихся нейробиологических нарушений при депрессии. Если врач воспринимает ее как обычную сонливость и увеличивает дозу препарата, это не всегда улучшает состояние пациента.

Исследователи подчеркнули, что выводы пока предварительные: наблюдение длилось всего месяц и основывалось на самоотчетах пациентов. Тем не менее они считают, что внимательное отношение к такому, на первый взгляд, незначительному симптому может помочь раньше выявлять неэффективность терапии и корректировать лечение.

