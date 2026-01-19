Размер шрифта
На Украине заявили о подготовке «ассиметричных операций» против России

Зеленский заявил о подготовке ассиметричных операций против России
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев готовит ассиметричные операции против России.

«Доклад Василия Малюка. Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены», — говорится в публикации.

5 января Василий Малюк официально объявил, что подал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он отметил, что остается в системе СБУ «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб».

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659551_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
