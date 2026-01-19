«Ничего не жду»: чемпионка ОИ Бестемьянова о возвращении Трусовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что ничего не ждет от возвращения российской фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) после родов. Ее слова приводит Sport24.

«Трусова — молодая девочка, почему бы ей не вернуться в спорт? Я вообще ничего не жду от нее. Возвращение Трусовой и Валиевой не надо сравнивать. Для Камилы это возвращение важно и жизненно необходимо, а для Саши — по-другому. Она уже возвращалась. Вышла, не получилось — ушла. Сейчас интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой», — заявила Бестемьянова.

До этого СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Ирина Роднина объяснила возвращение Трусовой и Валиевой отсутствием других ориентиров.