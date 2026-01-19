Всемирная федерация керлинга допустила российских спортсменов с флагом и гимном

Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling Federation) допустил юниоров из России и Белоруссии к международным соревнованиям с национальными флагами и гимнами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, совет Всемирной федерации керлинга, состоявшийся на прошлой неделе, принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям», — написал Дегтярев.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

